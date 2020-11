Стоичков със страхотна изненада за феновете си

View this post on Instagram

My autobiography as AUDIO BOOK is available on Amazon! Listen it with my voice! Great thanks to publisher #1 Penguin Random House Audio! Mi autobiografia en audiolibro esta diponible en Amazon. ¡Escuchenla con mi voz! ¡Muchas gracias a mi editora #1 Penguin Random House Audio!

A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial) on Nov 11, 2020 at 9:13am PST