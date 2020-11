ММА Робърт Уитакър: Ще се оттегля тогава, когато започна да губя 12 ноември 2020 | 08:57 - Обновена Прочетена 159 0



копирано





Уитакър идваше след 2 поредни победи над Йоел Ромеро, в които пое доста щети. Видя се, че той не беше същия боец, но за щастие се съвзе и тази година записа 2 поредни победи. Робърт надигра Дарън Тил и Джаред Каноние и сега се надява на нов шанс за титлата. В една от последните си изяви Уитакър реши да поговори за оттеглянето от спорта и ето какво каза:

View this post on Instagram A post shared by Robert Whittaker (@robwhittakermma) on Oct 27, 2020 at 1:19am PDT “Няма начин да се бия до 40 години. Тази игра има много стрес в нея. Има бойци, които се бият в късните си 30 години, както и в своите 40 години. Играта никога не става лесна. Всяка битка не става по-лесна. Нервите и стреса винаги са там.



Не знам защо тези момчета продължават да се бият. Това според мен е лудост. Ще се водя от това как тялото ми се чувства. Когато започнат да ме нокаутират и да губя, то тогава ще сложа на първо място здравето. Ще се оттегля.”



mma.bg Бившият шампион в средна категория Робърт Уитакър реши да поговори за своето оттегляне от ММА. 29-годишния боец планира да остави ръкавиците тогава, когато започне да бъде нокаутиран и да губи. "The Reaper" загуби своята титла и 9-те си поредни победи в края на миналатa година, когато Израел Адесаня го нокаутира.Уитакър идваше след 2 поредни победи над Йоел Ромеро, в които пое доста щети. Видя се, че той не беше същия боец, но за щастие се съвзе и тази година записа 2 поредни победи. Робърт надигра Дарън Тил и Джаред Каноние и сега се надява на нов шанс за титлата. В една от последните си изяви Уитакър реши да поговори за оттеглянето от спорта и ето какво каза:“Няма начин да се бия до 40 години. Тази игра има много стрес в нея. Има бойци, които се бият в късните си 30 години, както и в своите 40 години. Играта никога не става лесна. Всяка битка не става по-лесна. Нервите и стреса винаги са там.Не знам защо тези момчета продължават да се бият. Това според мен е лудост. Ще се водя от това как тялото ми се чувства. Когато започнат да ме нокаутират и да губя, то тогава ще сложа на първо място здравето. Ще се оттегля.” 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 159

1