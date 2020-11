ММА Багата се озова на върха в тежка категория на UFC 11 ноември 2020 | 12:31 - Обновена Прочетена 279 0



Справка със статистиката показва, че Багата е изкарал по 17 минути в клетката, което е повече от всеки друг в историята на спорта. Това е така, тъй като 32-годишният българин завърши и петте си мача със съдийско решение. Той има общо 85 минути в октагона на UFC, които са му отредили 2 победи и 3 поражения до момента. Последните му две загуби обаче дойдоха след много спорни резултати в картите на реферите - от Дерек Люис и Аугусто Сакай, като бяха с по 2:1 гласа.

View this post on Instagram Thanks brother @johnnymerc A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Oct 16, 2020 at 10:45pm PDT На второ място след Багата се нарежда руснакът Александър Волков със средно по 15:09 минути в клетката, а трети е Хийт Херинг с по 15 минути.



Междувременно, Благой Иванов се изкачи с една позиция по отношение гереналното класиране в тежка категория. Той вече е 13-и, като изпреварва Сирил Гане.



Българинът ще се завърне за мач през февруари или март, като съперникът му още не е ясен.



