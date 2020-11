Англия Шефът на ФА на Англия подаде оставка заради това, че нарече чернокожите футболисти "цветни" 10 ноември 2020 | 20:40 - Обновена Прочетена 1655 0



Длъжността временно ще бъде изпълнявана от Питър Маккормик, а от ФА веднага стартират процедура по определянето на нов президент.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.



Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course. — The FA (@FA) November 10, 2020 Президентът на Футболната асоциация на Англия Крег Кларк бе принуден да подаде оставка, след като по време на заседание на парламентарна комисия е нарекъл чернокожите футболисти "цветни". Той е направил това в отговор на въпрос, касаещ трудностите, които срещат гейовете във футбола. Минути след неговото изказване Кевин Бренън, който е член на въпросната комисия, е попитал Кларк дали желае да се откаже от употребата на думата "цветни". Президентът на ФА веднага се извинил и обяснил, че вероятно е използвал този епитет заради дългите години, в които е работил в САЩ, където често е трябвало да използва термина "цветнокожи". Това обаче не спря натиска в социалните мрежи и Кларк обяви, че е решил да се оттегли, тъй като "поставя интересите на футбола на първо място". Той се извини още веднъж и заяви, че активно обмисля това решение от известно време.Длъжността временно ще бъде изпълнявана от Питър Маккормик, а от ФА веднага стартират процедура по определянето на нов президент. 0



