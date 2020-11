ММА Легенда на UFC в болницата с инфаркт 10 ноември 2020 | 15:06 Прочетена 163 0



View this post on Instagram A post shared by Mark Coleman (@markdcoleman) on Nov 8, 2020 at 1:38pm PST “От доста време не се чувствах добре. Във вторник около 19:00 часа нещо ме удари здраво и гърдите ми се “заключиха”, ръцете ми изтръпнаха и беше очевидно, но не исках да повярвам. Поразходих се, лежах около 6 часа, но не ми стана по-добре. Писах на дъщерите си, че не искам да си отида, не беше честно спрямо тях. Затова грабнах ключовете си и отидох в болницата, за да се уверя, че нищо лошо не се е случило. Но лекарите установиха, че има пълно запушване на основна артерия. Ако не бях отишъл, сигурно нямаше да съм жив днес. Много се радвам, че отидох, има още толкова много неща, които искам на направя. Сега ще се опитат да отпушат артерията и да ми сложат стент. За пръв път от много време съм изключително мотивиран. Благодарен съм и оценявам подкрепата. Не ми е дошло времето. Сега е време за живот”, написа Колман в социалната мрежа.



Марк Колман направи своя дебют в UFC през 1996 година, три години след старта на най-голямата ММА организация в света. През 1997-а той става първият в историята шампион на UFC в тежка категория, преди кариерата му да го отведе в Япония. Колман се завръща в САЩ през 2009 г., но се оттегля година по-късно. Той е приет в Залата на славата на UFC през 2008 г. и споделя клетката с Ранди Кутюр, Фьодор Емеляненко и Стефан Бонар.

