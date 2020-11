Ливърпул официално се сбогува с Мелууд, редици бивши звезди отбелязаха събитието

.@JamesMilner leaving Melwood for the final time. We've had some great memories here #FarewellMelwoodpic.twitter.com/T7DHW3YXD3 — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2020

Ливърпул официално предаде клубната си база в Мелууд на строителната компания "Торус", която закупи мястото още през август 2019 година. Така мърсисайдци се сбогуваха с емблематичния си тренировъчен център, на който отборът се подготвяше в продължение на повече от 70 години. От следващата седмица вече всички състави на Ливърпул ще тренират на новата модерна база в Къркби."Вижте, това е изключително тъжен ден, защото всички обичат Мелууд. Както добре знаете, говорим за този момент от дълго време. Основната ни мотивация да създадем новия център е да може първият отбор и талантите от академията да тренират на едно място, която е много важно според нас. Целта ни бе да имаме база от световна класа, а мястото в Мелууд просто бе твърде малко, така че бе наложително да се преместим", коментира финансовият директор на Ливърпул Анди Хюз.Вчера бе последната тренировка на първия отбор на мърсисайдци на базата в Мелууд. Редица настоящи и бивши играчи на Ливърпул, като Джейми Карагър, Роби Фауър, Даниел Агер, Лукас Лейва, Луис Гарсия, Джеймс Милнър и други използваха профилите си в социалните мрежи, за да се сбогуват с емблематичното място за всички ливърпулци.