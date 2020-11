21-годишен стана първият човек със синдром на Даун, който завърши триатлон

21-годишен мъж от Флорида стана първият човек със синдром на Даун, който успява да завърши Ironman триатлон.

Крис Никич успя да се справи с 3.8 км плуване, 42.2 км бягане и 180 км колоездене за 16:46:09 часа, почти 14 минути под 17-часовото контролно време, поставено от организаторите на надпреварата във Флорида.

It's official! @SpecialOlympics Florida athlete @ChrisNikic is an IRONMAN ‍ ‍



Chris made history as the 1st person with Down syndrome to finish the full triathlon. His feat landed him in the Guinness World Records & inspired so many around the world! #Choosetoinclude #IMFL pic.twitter.com/OiiqnDSbEu