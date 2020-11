Руската мечка: Битката между Хабиб и Гейджи беше уредена

View this post on Instagram

Олег Тактаров: «Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой Нурмагомедова и Гейджи был договорной. Это очевидно. Но по мне – это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали – еще лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодежи: мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив. С другой стороны – хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку. Вот так»

