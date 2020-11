ММА Кормие обмислял завръщане за бой с Блахович 10 ноември 2020 | 09:15 - Обновена Прочетена 208 0



копирано





В края на септември Ян успя да нокаутира Доминик Рейес и грабна вакантната титла в полутежка категория. Той наследи Джон Джоунс, който остави титлата, за да се качи в тежка категория. Няколко дни след своята победа Ян предизвика Даниел Кормие, който се оттегли от ММА преди няколко месеца.



"DC" напусна базата с данни USADA, което затвърди, че неговото оттегляне от спорта е окончателно. За всеки боец е трудно да вземе това решение и виждаме как мнозина се оттеглят, а след това се връщат. Всъщност Кормие също обмислял да се завърне, но това желание било кратко и той осъзнал, че няма връщане назад.

View this post on Instagram A post shared by Daniel "DC" Cormier (@dc_mma) on Oct 16, 2020 at 3:54pm PDT “Ян Блахович ми каза да стана от дивана и да се бия с него. Тогава си помислих, че може да се завърна, да се бия с него и пак да се оттегля. Това желание продължи около 15 минути, след което разбрах, че окончателно съм приключил.



Очевидно всеки велик боец чувства, че може да спечели. Можех да се бия с него, защото имаше път към това. Напуснах полутежка категория и в нея няма много конкуренция. Сега се появи битката с Адесаня, но преди я нямаше.



Щеше да бъде Сантос или Тейшейра и това са добри битки, но Блахович срещу Кормие е по-голяма. Помислих си малко и си казах, че така ми е добре. Не исках да свалям килограми за категорията”, заяви Кормие.



Кой би победил в битка между Кормие и Блахович?



mma.bg Бившият двоен шампион Даниел Кормие разкри, че е обмислял да се завърне в играта, за да се бие с Ян Блахович.В края на септември Ян успя да нокаутира Доминик Рейес и грабна вакантната титла в полутежка категория. Той наследи Джон Джоунс, който остави титлата, за да се качи в тежка категория. Няколко дни след своята победа Ян предизвика Даниел Кормие, който се оттегли от ММА преди няколко месеца."DC" напусна базата с данни USADA, което затвърди, че неговото оттегляне от спорта е окончателно. За всеки боец е трудно да вземе това решение и виждаме как мнозина се оттеглят, а след това се връщат. Всъщност Кормие също обмислял да се завърне, но това желание било кратко и той осъзнал, че няма връщане назад.“Ян Блахович ми каза да стана от дивана и да се бия с него. Тогава си помислих, че може да се завърна, да се бия с него и пак да се оттегля. Това желание продължи около 15 минути, след което разбрах, че окончателно съм приключил.Очевидно всеки велик боец чувства, че може да спечели. Можех да се бия с него, защото имаше път към това. Напуснах полутежка категория и в нея няма много конкуренция. Сега се появи битката с Адесаня, но преди я нямаше.Щеше да бъде Сантос или Тейшейра и това са добри битки, но Блахович срещу Кормие е по-голяма. Помислих си малко и си казах, че така ми е добре. Не исках да свалям килограми за категорията”, заяви Кормие.Кой би победил в битка между Кормие и Блахович? 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 208

1