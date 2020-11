Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) се завърнаха с победа за Купата на Русия

View this post on Instagram

С возвращением, команда! «Локомотив» без проблем берёт первую победу на полуфинальном этапе в Ханты-Мансийске! Самым результативным игроком матча стал Дражен Лубурич – в его активе 19 очков! Марко Ивович набрал 10 очков, на счету Дмитрия Щербинина 9 очков! У капитана Сергея Савина – 8, у Ильяса Куркаева – 7 «Локомотив» (Новосибирск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:21, 25:15, 25:15).

