Тенис Кузманов ще играе и във вторник, Шаповалов почва вечерта 09 ноември 2020 | 16:33 Прочетена 116 0



копирано



The last tournament before the Masters is happening in Sofia this week!



On the starting line:

Shapovalov

Auger-Aliassime

Sinner

De Minaur

Struff

Mannarino

Millman

Cilic pic.twitter.com/olTeKtjnap — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 9, 2020

Двубоят е трети в следобедната сесия и се очаква да започне след 16.00 часа. Кузманов тази вечер след 18.00 часа ще изиграе срещата си от първия кръг поединично срещу Салваторе Карузо от Италия. В първи мач от вечерната сесия утре след 18.00 часа ще започне участието си и водачът в схемата на сингъл Денис Шаповалов.



Шаповалов, 12-и в световната ранглиста, стартира директно от втория кръг срещу Раду Албот от Молдова. Опитният французин Ришар Гаске и испанецът Роберто Карбайес Баена откриват утрешната програма на централния корт в 12.00 часа, а след тях вицешампионът от миналия сезон Мартон Фучович (Унгария) ще срещне Яник Зинер (Италия). Втората ракета на България Димитър Кузманов ще играе и във вторник на турнира по тенис от сериите АТП 250 в София. Това стана ясно от обявената програма за утре. Кузманов и сърбинът Виктор Троицки (Сърбия) ще излязат на централния корт в зала "Арена Армеец" за срещата си от първия кръг в надпреварата на двойки срещу поставените под номер 1 Юрген Мелцер (Австрия) и Едуар Роже-Васлен (Франция).Двубоят е трети в следобедната сесия и се очаква да започне след 16.00 часа. Кузманов тази вечер след 18.00 часа ще изиграе срещата си от първия кръг поединично срещу Салваторе Карузо от Италия. В първи мач от вечерната сесия утре след 18.00 часа ще започне участието си и водачът в схемата на сингъл Денис Шаповалов.Шаповалов, 12-и в световната ранглиста, стартира директно от втория кръг срещу Раду Албот от Молдова. Опитният французин Ришар Гаске и испанецът Роберто Карбайес Баена откриват утрешната програма на централния корт в 12.00 часа, а след тях вицешампионът от миналия сезон Мартон Фучович (Унгария) ще срещне Яник Зинер (Италия).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 116

1