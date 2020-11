Кантагали счупи рекорда по резултатност в един мач в Италия (снимки)

View this post on Instagram

#A2MVolley #credembanca Nella vittoria di questa sera per 3-2 della Sieco Service Ortona sulla Emma Villas Aubay Siena, gara valida per la 4a giornata di A2 Credem Banca, l'opposto di casa Diego Cantagalli ha siglato 46 punti portandosi in vetta alla speciale classifica dei migliori realizzatori in una gara di serie A superando il record di Jose Matheus Josè Matheus (45 punti in A2 nel 2000) e Raydel Poey (44 punti in A2 nel 2016), abbattendo un primato che reggeva da 20 anni. Nel massimo campionato i migliori della speciale graduatoria sono Giulio Sabbi (42 punti nel 2013/14) e Nimir Abdel-Aziz (41 nel 2019/20).

