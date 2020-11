Николай Пенчев и Любин с първа победа за новия сезон (видео + снимки)

View this post on Instagram

ZWYCISTWO Pokonujemy w trzech setach @indykpolazs i zabieramy ze sob do Lubina komplet 3 cennych punktów! Indykpol AZS Olsztyn - #Miedziowi 0:3 (19:25, 22:25, 22:25) @fiolek_art_pl #CuprumLubin #zwycistwo #PlusLiga #sezon2020/2021 #meczwyjazdowy #volleyball #siatkówka

