Уелс вдигна Световната купа по дартс

По пътя си до финала Уелс елиминира последователно Русия с 5:0, Шотландия с 2:1, Австралия с 2:1 и Германия с 2:0.

WALES WIN THE WORLD CUP



Gerwyn Price and Jonny Clayton of Team Wales are the 2020 BetVictor World Cup of Darts CHAMPIONS!



A truly sensational performance all weekend from the Welsh pairing as they sit on top of the darting world pic.twitter.com/MHQIkZ9fSd — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2020

На финала се очакваше "Драконите" да срещнат сериозна съпротива от Англия, но се случи точно обратното. Уелс взе инициативата още от началото, като в първия мач на сингъл Гъруин Прайс разби с 4:1 Майкъл Смит. След това и Джони Клейтън демонстрира отлична игра и се наложи с 4:2 над Роб Крос. В мача на двойки Смит и Крос се хвърлиха здраво, но отново загубиха с 3:4. Така дори не се наложи да се изиграят останалите два мача на сингъл, тъй като бе ясно, че Англия вече няма как да направи обрат и победата е за Уелс.

CHAMPIONS



Welsh duo Jonny Clayton and Gerwyn Price lift the World Cup of Darts trophy high as they become only the fourth nation to become World Cup Champions pic.twitter.com/8NNQDWdeqz — PDC Darts (@OfficialPDC) November 8, 2020

Това е първа титла за Уелс в този турнир, след като преди това "Драконите" имаха два загубени финала през 2010 година срещу Нидерландия (2:4) и през 2017 година отново срещу "Лалетата" (1:3).



Това е първа голяма титла в кариерата на Джони Клейтън. За Гъруин Прайс пък това е пети голям трофей, след като досега имаше два успеха на Големия шлем по дартс, веднъж спечели Световното гран при и веднъж триумфира на Световните серии по дартс.





