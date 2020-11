ММА Легендарен ветеран от UFC получи удар 09 ноември 2020 | 05:02 Прочетена 0 0



копирано





Дъщерята на Коулман обясни в Инстаграм, че той се чувства вече по-добре, но му предстоят още няколко изследвания. Коулман печели титлата през 1997 година. В кариерата си той е излизал срещу бойци като Фьодор Емеляненко, Ранди Кутюр, Мирко Филипович и други. Prayers for the legend @Markcolemanmma , who is recovering from a heart attack Recover like the beast you are brotha. Keep your thoughts on him MMA family. #UFCVegas13 pic.twitter.com/itv6id2G6T — Anatomy of a Fighter (@WillHarrisAOAF) November 8, 2020 Първият шампион в тежката категория на UFC Марк Коулман е претърпял сърдечен удар. Състоянието на 55-годишния ветеран в смесените бойни изкуства е стабилно и животът му е вън от опасност.Дъщерята на Коулман обясни в Инстаграм, че той се чувства вече по-добре, но му предстоят още няколко изследвания. Коулман печели титлата през 1997 година. В кариерата си той е излизал срещу бойци като Фьодор Емеляненко, Ранди Кутюр, Мирко Филипович и други. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 0

1