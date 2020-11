Тенис Медведев триумфира в Париж след обрат срещу Зверев 08 ноември 2020 | 18:53 - Обновена Прочетена 564 0



The first break of the match gives @AlexZverev the opening set 7-5.#RolexParisMasters pic.twitter.com/Ce8TsPnH0N — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 8, 2020 Медведев имаше само един успех и 5 поражения от Зверев досега, но въпреки това днес успя да прекъсне серията от 12 поредни победи на поставения под №4 германец, който миналия месец спечели две поредни титли в Кьолн.

Champion à Paris @DaniilMedwed s'impose en finale du #RolexParisMasters en 3 sets face à Alexander Zverev 5-7 6-4 6-1. pic.twitter.com/Uq7sbYr74i — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 8, 2020 В първия сет нямаше пробиви в първите 11 гейма. Сервирайки за влизане в тайбрек при 5:6, Медведев допусна изоставане с 0:40. Руснакът се добра до 30:40, но третият сетбол бе реализиран от Зверев и така частта приключи. В маратонския трети гейм на втория сет Медведев пропиля 4 брейкпойнта, но малко по-късно направи пробив за 5:4 и с помощта на собствения начален удар след това затвори частта.

