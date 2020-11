ЛеБрон Джеймс: Взимам си текилата и виното и отивам в Белия дом!

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс е готов да възстанови традицията и да откликне положително на покана за посещение в Белия дом от страна на новия президент на САЩ Джо Байдън. Това стана ясно от публикация в "Туитър" на лидера на "езерняците" ЛеБрон Джеймс, който отговори на колегата си от състава на Голдън Стейт Дреймънд Грийн.

YO we back up in there my G!!! I’m taking my tequila and vino too!