Италианец с втора победа за годината в Moto2

Италианецът Марко Бедзеки (Sky VR46 Racing) записа своята втора победа от началото на годината в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Европа на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

За разликата от победата си в Гран При на Щирия по-рано през година, когато Бедзеки бе печеливш от наказанието на Хорхе Мартин (Red Bull KTM Ajo), днес италианецът води в състезанието от старта до финала и не остави съмнение, кой бе най-бърз на испанското трасе.

Втори зад Беджеки завърши именно Мартин, който се възползва от отпадането на Сам Лоус (Marc VDS Racing) и взе 20-те точки в първото от двете поредни състезания на пистата край Валенсия. Последен на подиумът днес се качи австралиецът Реми Гарднър (SAG Racing), който направи много контролирано и нетипично за него спокойна каране.

Два кръга преди края на сезона, лидер в генералното класиране е Енеа Бастианини (Italtrans Racing), който в днешния ден завърши четвърти, въпреки че стартира от едва 15-та позиция. Италианецът има актив от 184 точки и води с шест пред Лоус, който не завърши днешното състезание, след като падна в шестата крива малко след неговата среда. Трети е Лука Марини (Sky VR46 Racing), който изостава с 19 пункта от своя бъдещ съотборник в клас MotoGP.

Шампионатът в Moto2 продължава идната седмица с Гран При на Валенсия, което отново ще се проведе на пистата „Рикардо Тормо“.