Испанец с първа победа в Moto3

Испанецът Раул Фернандес спечели Гран При на Европа на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия в клас Moto3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Представителят на домакините, който се състезава за КТМ, измина дистанцията от 23 обиколки за 38:29.140 минути, печелейки първа победа в своята кариера.

Неговият сънародник Серхио Гарсия (Honda) изостана на 0.703 секунди зад победителя, докато трети се нареди Аи Огура. Японският състезател на Honda остана на 1.005 секунди зад Фернандес.

Celestino Vietti and @AlonsoLopez_21 are down with @AlbertArenas75 forced to pit with damage! #EuropeanGP pic.twitter.com/isneyQgmrP — MotoGP™ (@MotoGP) November 8, 2020

Днешната надпревара тотално разбърка генералното класиране, след като Челестино Виети (KTM) падна на коварния четвърти завой още във втората обиколка. Във верижната реакция от инцидента на Виети лидерът в класирането Алберт Ареняс (KTM) натисна спирачки на своя мотоциклет и бе ударен от Алонсо Лопес (Husqvarna). Ударът между двамата испанци изпрати Лопес на земята докато Ареняс се прибра в бокса със счупен ауспух. Все пак неговите механици успяха да поправят щетите и той се върна в надпреварата, макар и с три обиколки изоставане.

В отчаянието си да загуби възможно най-малко точки в борбата за титла испанецът се вклини в групата на лидерите и започна да ги атакува, въпреки изоставането си от три обиколки. Това принуди стюардите на състезанието да покажат черен флаг и да дисквалифицират Ареняс от днешния старт. Той обаче остана на трасето още една обиколка след като му бе нареден до се прибера в бокса, което може да му донесе наказание стартиране от пит лейна в Гран При на Валенсия идната седмица.

Все пак Ареняс запази водачеството си в генералното класиране два кръга преди края на шампионата, като той има актив от 157 точки и води със само на три пред завършилия трети днес Огура. Трети с изоставане от 20 пункта спрямо Ареняс е Виети, който въпреки падането си стигна до финала, но остана извън зоната на точките.

SEVEN riders remain in title contention with two races remaining! @AlbertArenas75 returns to @CircuitValencia next weekend with a three point lead! #EuropeanGP pic.twitter.com/FE03X87izv — MotoGP™ (@MotoGP) November 8, 2020

Шампионатът в Moto3 продължава идната седмица с Гран При на Валенсия, което отново ще се проведе на пистата „Рикардо Тормо“.