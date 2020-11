Sofia Open 2020 - любопитни факти

Тенис

- Петото издание на Sofia Open, което по предварителен план трябваше да се проведе през септември, е последният турнир преди Финалите на АТP в Лондон, които започват следващата неделя.



- Първите трима поставени в схемата в София са тенисисти, които щяха да се класират за Next Gen финалите в Милано, които по план трябваше да се състоят тази седмица, но бяхаотменени заради пандемията с COVID-19. Като цяло има общо шестима Next Gen играчи в основната схема на Sofia Open.



- Поставени под №1 и N№2 в основната схема са канадците Денис Шаповалов и Феликс Оже-Алиасим. Това е първият случай, в който 21-годишният Шаповалов е водач в основна схема, както и първи случай в АТP Тур ерата (от 1990 г.), в който №1 и №2 в основна схема са представители на Канада. В момента Шаповалов е №12 в ранглистата и при силно представяне тази седмица има шанс да влезе в Топ 10.



- Поставеният под No3 Алекс де Минор, който в момента е първа ракета на Австралия, е двукратен финалист в Next Gen финалите. Миналата година той загуби от Яник Зинер, който сега ще дебютира в София.



- Двама от получилите "уайлд кард" са 19-годишни. Йонас Форейтек от Чехия беше №1 при юношите миналата година. Той има спечелени 3 титли от "Големия шлем" при момчетата (US Open на единично, Australian Open и "Уимбълдън" на двойки). През 2018 г. Адриан Андреев беше №2 при юношите и спечели US Open на двойки.



- При двойките остава една свободна позиция за финалния турнир в Лондон и тя ще бъде решена в София между Юрген Мелцер/Едуард Роже-Васлен и Джейми Мъри/Нийл Скупски. Те са поставени под № и № в схемата. Мелцер и Роже-Васлен ще се класират за Лондон, ако достигнат до финала в София. Другият вариант за тях е Мъри и Скупски да отпаднат преди финала.