Невероятна измама във волейбола застраши здравето на много хора!

Любимият ни отбор излиза в директен двубой за влизане първа осмица на волейболната Суперлига. Единствено победа ще остави шанс за нашите момчета да мерят сили с грандовете в българския волейбол. Нека покажем, че в Стара Загора обичаме спорта и заслужаваме да го получим такъв от най-високо ниво!!! ВК Берое2016-ВК Пирин Разлог 21.10(сряда) 18:00 #nvl#beroe#pirin

A post shared by Берое 2016 (@vcberoe2016) on Oct 20, 2020 at 2:20am PDT