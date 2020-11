Девин Хейни защити пояса на WBC, след като спечели 12-рундова битка срещу Юриоркис Гамбоа (видео)

Девин Хейни защити пояса на WBC в лека категория срещу Юриоркис Гамбоа в 12-рундова битка. Световният шампион доминира през огромна част от мача и се измъкна без почти никакви наранявания.

„Мечтата“ даде сериозна заявка за обединителен мач с Теофимо Лопес, който държи останалите пояси в дивизията.

Съдиите видяха срещата 118:109, 120:107 и 120:107 за Хейни.

21-годишният Девин пласира повече удари от именития си съперник във всеки един от рундовете. Според статистиката кубинецът е пуснал със 71 повече, но Хейни е вкарал с 49 над неговото постижение.

При сериозните удари виждаме 82-63 в полза на американеца, който показа по-качествените комбинации и по-чистите попадения.

„Не бях ударен сериозно за 12 рунда. До момента Гамбоа нараняваше всеки един от съперниците си, особено големите имена“, сподели Хейни секунди след защитата на титлата си.

„Не съм наранен изобщо и това е показателно. Радвам се, че отново мога да се бия след тази пандемия. Готов съм да се върна на ринга възможно най-скоро.“

