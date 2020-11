Луис Ортис "сгази" Александър Флорес за 45 секунди (видео)

Бившият двукратен претендент за световната титла в тежка категория Луис Ортис се нуждаеше само от 45 секунди, за да нокаутира Александър Флорес тази сутрин в Microsoft Theater в Лос Анджелис (САЩ).

THAT ESCALATED QUICKLY!



Luis "King Kong" Ortiz ends it in 46 seconds with a body shot pic.twitter.com/SNtzGhpygf