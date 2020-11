Куман: Ако Меси няма болки, винаги ще бъде титуляр

Старши треньорът на Барселона Роналд Куман разкри, че Лионел Меси е бил резерва днес заради физически проблеми. „От вчера си говорим с Меси. Той напусна мача с Динамо (Киев) с болки и не беше в състояние да играе от началото. Ако Меси няма болки, винаги ще бъде титуляр. Днес не беше заради болки“, разясни наставникът на каталунския тим.

„Тази победа е важна заради необходимостта от точки. Доволен съм, защото създадохме доста голови положения. Не беше справедливо това 1:1 през първата част. Доволен съм от играта, но да допуснеш гол, когато играеш с човек повече, не е нещо хубаво. Мисля, че победата е заслужена“, заяви специалистът.

He was not fit enough to start today, but of course his presence in the second half was really important.

