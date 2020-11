Баскетбол Феноменално постижение за ветеран на Анадолу Ефес (видео) 07 ноември 2020 | 17:42 - Обновена Прочетена 248 0



Krunoslav Simon at halftime:



26 points



10-11 shots



Krunoslav Simon (@AnadoluEfesSK ) stats in the away win (90-84) against Belediye for the Turkish league:

42 points

48 INDEX rating

11/12 two-pointers

4/7 three pointers

8/8 free-throws

6 rebounds

5 assists

0 turnovers

Just WOW!!!! — Thanos Soloukos (@SoloukosThanos) November 7, 2020 По този начин Анадолу Ефес продължава да е непобеден в турското първенство, след като записа своя седми пореден успех. Възпитаниците на Ергин Атаман заемат първата позиция в подреждането, докато Беледие е десети с баланс от 2 победи и 5 загуби.

Отборът на Анадолу Ефес срещна трудно предизвикателство срещу Беледие в среща от седмия кръг на турския шампионат. Баскетболистите на Ергин Атаман изтръгнаха победата с 84:90 след обрат в последната четвърт срещу непретенциозния си съперник, а сериозна роля за тежкия мач на истанбулци бе липсата на Шейн Ларкин, Родри Бубоа, Брайънт Дънстън, Тибор Плайс и Сертач Шанлъ.Героят за обрата на участника в Евролигата обаче се казва Крунослав Симон. Хърватинът бе с "горещата ръка" в днешния мач, след като реализира рекордните в кариерата си 42 точки. 35-годишният ветеран наниза 15 от 19-те си стрелби от полето, включително 4 от 7 от тройката, добавяйки 6 борби, 5 асистенции и нито една грешка за коефициент на полезно действие от 48. Симон наниза 26 точки през първото полувреме и още 16 през вторите 20 минути.По този начин Анадолу Ефес продължава да е непобеден в турското първенство, след като записа своя седми пореден успех. Възпитаниците на Ергин Атаман заемат първата позиция в подреждането, докато Беледие е десети с баланс от 2 победи и 5 загуби.

