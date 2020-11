Еспаргаро спечели квалификацията за Гран При на Европа в MotoGP

Пол Еспаргаро (KTM) записа своя втори пол-позишън в клас MotoGP за сезон 2020, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Европа на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

Испанецът направи обиколка за 1:40.434 на силно изсъхващата испанска писта, с което остана на 0.041 пред Алекс Ринс (Suzuki). Трети на стартовата решетка в утрешния ден ще се нареди Такааки Накагами (LCR Honda), който остана на 0.096 зад днешния победител, въпреки че падна в последния завой три минути преди края на сесията.

Втората редица в утрешния ден ще си поделят Йоан Зарко (Avintia Ducati), Жоан Мир (Suzuki) и Джак Милър (Pramac Ducati). Зарко бе на път да смаже времето на Пол Еспаргаро, но трябваше да се откаже от своята най-бърза обиколка заради жълтите флагове в последния завой, които бяха показани заради падането на Накагами.

На трета редица утре ще застанат Алейш Еспаргаро (Aprilia), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), докато на четвърта ще се наредят Брад Биндър (KTM), Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и Андреа Довициозо (Ducati). Южноафриканецът обаче ще трябва да изтърпи наказание с преминаване през дългата версия на обиколка в рамките на първите три тура в утрешната надпревара, заради инцидента между него и Милър на старта на предходната надпревара на „Моторланд Арагон“.

Извън втората фаза на квалификация останаха Щефан Брадъл (Repsol Honda), Алекс Маркес (Repsol Honda), Маверик Винялес (Yamaha), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Франческо Баная (Pramac Ducati), Валентино Роси (Yamaha), Данило Петручи (Ducati), Лоренцо Савадори (Aprilia) и Тито Рабат (Avintia Ducati). Винялес обаче няма да заеме своята 15-та позиция на утрешната стартова решетка, тъй като той ще трябва да потегли от бокса заради използването на шести двигател през настоящата кампания.

Надпреварата за Гран При на Европа стартира в 15:00 часа българско време утре.