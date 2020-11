НБА Никс искат бивш избор №2 в Драфта 07 ноември 2020 | 16:28 Прочетена 244 0



копирано

Report: New York Knicks have ‘high interest’ in Michael Kidd-Gilchrist https://t.co/caBgD1it9d — NBA Central (@TheNBACentral) November 6, 2020 Ню Йорк Никс ще направи опит да привлече крилото на Далас Маверикс Майкъл Кид-Гилхрист, твърдят от "New York Post". 27-годишният баскетболист, който бе избран под №2 в Драфта през 2012-а от Шарлът, ще се превърне в свободен агент при отварянето на трансферния прозорец в НБА и по този начин ще може да смени клубната си принадлежност. През последните седем сезона и половина Кид-Гилхрист бе част от отбора на Шарлът Хорнетс, но това остана така до февруари тази година, когато ръководството на "стършелите" се лиши от услугите му. Няколко дни по-късно 198-сантиметровият играч бе привлечен от Далас Маверикс, като основната му работа бе да затегне защитата на тима при редките си влизания в игра. Общо за миналия сезон Кид-Гилхрист записа средно по 2.4 точки и 2.7 борби през редовната кампания и по 2.3 пункта и 1.0 борба за около 9 минути на паркета по време на плейофната серия на Маверикс срещу Лос Анджелис Клипърс.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 244

1