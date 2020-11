Братът на Валентино Роси ще кара в MotoGP през 2021 година

Лука Марини, който през тази година се бори за световната титла в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, ще премине в MotoGP през следващия сезон. Италианецът, който е полу-брат на легендата на спорт Валентино Роси ще се състезава за отбора на Esponsorama Avintia Racing Ducati където ще си партнира с друг настоящ пилот в средния клас – Енеа Бастианини, чието качване в MotoGP бе обявено още преди месеци.

Esponsorama Racing is pleased to announce that @Luca_Marini_97 and @eneabastianini will form a team in the 2021 season in the @MotoGP World Championship. pic.twitter.com/LOytm0QUiw