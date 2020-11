Зарко спечели третата тренировка за ГП на Европа

Йоан Зарко (Avintia Ducait) записа най-доброто време в третата тренировка преди надпреварата за Гран При на Европа в клас MotoGP. Французинът постави 1:40.007 на изсъхващата „Рикардо Тормо“, с което завърши на 0.736 пред Маверик Винялес (Yamaha), а трети бе Такааки Накагами (LCR Honda), като японецът остана на 1.064 от първото място.

Top spot in FP3 goes to @JohannZarco1!



Wet conditions prevent any improvements in the combined standings! #EuropeanGP pic.twitter.com/EOZOK1y7tW — MotoGP™ (@MotoGP) November 7, 2020

Заради влагата по асфалта в продължение на цялата 45-минутна тренировка, нито един от състезателите не можа да подобри своя резултат от вчерашната втора тренировка. Така десетимата, които прогресират директно към втората фаза на днешната квалификация са Джак Милър (Pramac Ducati), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Накагами, Пол Еспаргаро (KTM), Алекс Ринс (Suzuki), Брад Биндър (KTM), Андреа Довициозо (Ducati), Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и лидерът в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki).

Валентино Роси (Yamaha), който пропусна вчерашните две сесии, тъй като изчакваше резултата от своя PCR тест, остана последен 21-ви в общото класиране след първите три тренировки и ще трябва да премине през първите 15 минути на сесията за място по-късно днес. В нея компания още ще му правят и Винялес, Алекс Маркес (Repsol Honda), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM) и Зарко, които също ще имат амбиции за двете места, даващи право на участие в решителния четвърт час.

Despite sitting out FP3, @jackmilleraus leads the way ahead of Qualifying!



The wet conditions have left both @YamahaMotoGP riders stranded outside the top ten! #EuropeanGP pic.twitter.com/TChSVjY1z9 — MotoGP™ (@MotoGP) November 7, 2020

Първата фаза на днешната квалификация стартира в 15:50 часа българско време, а втора част е 25 минути по-късно.