Промениха форматите на Формула 2 и Формула 3 за 2021 година

Организаторите на шампионатите във Формула 2 и Формула 3 обявиха промени във формата, по който ще се провеждат сериите от 2021 година. До момента и двата шампионата провеждаха по две състезания на уикенд, едно в събота и едно в неделя, като всички те бяха по време на Гран При уикенди на Формула 1. От 2021 година обаче, и двата шампионата ще имат по три старта на уикенд, като идеята зад това е намаляване на разходите. Въпреки че ще имат по един старт повече на уикенд, общият брой на състезанията в сезона ще бъде запазен на 24 за Формула 2, докато този във Формула 3 ще бъде увеличен от 18 на 21. За да се случи това, двата шампионата ще посещават по-малко локации през годината, от където ще бъдат спестени огромни разходи. През 2021 Формула 2 ще посети само осем, вместо традиционните си 12 трасета, докато Формула 3 ще посети седем вместо девет локации. Всички уикенди във Формула 2 и Формула 3 ще бъдат проведени успоредно с такива във Формула 1. BREAKING: New changes are coming to #F2



Three races per weekend

Eight rounds in 2021

F2 and F3 to be on separate weekends#RoadToF1 pic.twitter.com/cwLUD50H9I — Formula 2 (@FIA_F2) November 6, 2020 А заради увеличаването на броя стартове на уикенд, двата шампионата вече няма да могат да се състезават в един уикенд, което означава, че по време на кръговете във Формула 1 догодина ще има или три старта от Формула 2, или три от Формула 3. Точният формат на провеждане на самите уикенди все още не е обявен, но се очаква две от състезанията да са в събота, а трето в неделя сутрин. Освен намаляването на броя пътувания в годината, на отборите също ще им бъдат спестени и разходите за закупуването на нови автомобила, тъй като организаторите и на двата шампионата се отказаха от въвеждането на нови спецификации през следващите тригодишни цикъла и двете серии. До всички тези промени се стигна заради глобалната коронавирус пандемия и нейния ефект върху бюджетите на отборите, състезаващите се в двата шампионата.

