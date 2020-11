Нови драми за Yamaha във Валенсия

Драмите и скандалите около отбора на Yamaha в MotoGP продължават да идват една след друга по време на първия от два състезателни уикенда на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия.

След като първо те бяха разследвани и наказани за нелегални модификации по техните двигатели след откриващата сезона Гран При на Испания на „Херес“ през юли, впоследствие и несигурността покрай участието на Валентино Роси в старта за ГП на Европа заради прекарания от доктора коронавирус, късно снощи стана ясно, че има нов бум на заразата в отбора на японците.

Five Yamaha MotoGP Group Members Retire From the European and Valencia GP



