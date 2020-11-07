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БГ Футбол

Дерби във Велико Търново, COVID-19 в Ботев (Враца) II, лидерска схватка в Севлиево

07 ноември 2020 | 08:49 - Обновена
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Дерби във Велико Търново, COVID-19 в Ботев (Враца) II, лидерска схватка в Севлиево
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Непредсказуем регионален сблъсък на стадион „Ивайло“ днес дава началото на 14-ия кръг на Северозападната Трета лига.  Дублиращият тим на Етър (Велико Търново) се нуждае от точки за да е на прилична дистанция от опашкарите. Павликени обаче трудно се предава. Останалите интригуващи двубои от първенството са утре с изключение на очакваният с огромен интерес мач Вихър (Славяново) - Ботев II (Враца). Причината – двама футболисти от състава на врачани са с положителни тестове за COVID-19.

Битката за върха е изключително оспорвана. Преди три дни Левски (Лом) спечели отложената си среща с Локомотив (Мездра) и оглави еднолично класирането. На три точки го следват втория състав на Ботев (Враца) и едноименния тим на град Севлиево, които са с абсолютно еднакви показатели. 

Именно в Севлиево ще гостува Левски (Лом). Домакините ще разчитат на най-резултатния футболист до момента в първенството – Тихомир Кънев да донесе 10-ата победа. Нападателят обаче ще трябва да се справи с най-стабилната защита, допуснала едва 3 гола. Освен това селекцията на Благой Кръстанов все още не е победена от началото на сезона, а лидерът Мариян Огнянов играе все по-силно. Изключително важно за водача в класирането е дали ще се възстановят някои от четиримата контузени титуляри – Кристиян Григоров, Лъчезар Георгиев, Георги Цеков и Йордан Йорданов. 

Интересно ще е и в Плевен, където Спартак излиза срещу Академик (Свищов). На теория селекцията на Красимир Бислимов е фаворит. В миналия кръг обаче отбора загуби заради контузии лидерите си Ивайло Раденцов и Иво Иванов. По традиция спартаковци винаги играят трудно срещу „студентите“, без значение какво е моментното състояние на съперниците и къде е двубоя. Освен това съставът на Боби Борисов идва в Плевен след три поредни победи. 

Интрига със сигурност ще има и в Дряново, където Партизан (Червен бряг) гостува на Локомотив. Избранниците на Мартин Кръстев ще хвърлят всичко за трите точки. Играещият треньор Любомир Иванов обаче е доказал, че умее да мотивира отбора си за победа над всеки съперник в групата. 

Освен на върха, кръга предлага и дербита в долната част на класирането. 

Ще се утвърдят ли Бдин (Видин) и Трявна (Трявна) като абсолютни аутсайдери? Положителен отговор означава да загубят домакинствата си съответно срещу Левски (Левски) и Първа атомна (Козлодуй)

Ще е изненада, ако Янтра (Полски Тръмбеш) и Локо (Мездра) не повалят на собствен терен съответно Дреновец (Дреновец) и Пещера (Галата).

 

Северозападна Трета лига – XIV кръг 

7 ноември 2020 г., събота, 14:30 часа:

 

ЕТЪР II (Велико Търново) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Петър Кузев (Габрово)

Асистенти – Мартин Мачев (Плевен)  и Ивайло Апостолов (Велико Търново) 

Четвърти съдия – Севастиян Чавдаров (Габрово)

Делегат – Тони Вашков (Плевен)  

 

8 ноември 2020 г., неделя, 14:30 часа:

БДИН (Видин) – ЛЕВСКИ (Левски)

Главен съдия – Николай Малджански (Монтана)

Асистенти – Димитър Стоянов и Славян Добрев 

Четвърти съдия – Росен Гановски

Делегат – Бойч Бойчев (четиримата от Враца)  

 

ТРЯВНА (Трявна) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй) 

Главен съдия – Стилян Колев (Велико Търново)

Асистенти – Михаил Денчев (Габрово) и Кристиян Минков (Велико Търново) 

Четвърти съдия – Виктор Балевски (Габрово)

Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

 

СПАРТАК (Плевен) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Александър Марков (Велико Търново)

Асистенти – Тихомир Маринов (Ловеч) и Йорданка Корчева (Велико Търново)

Четвърти съдия – Владимир Велев (Велико Търново)

Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

 

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Георги Давидов (Велико Търново)

Асистенти – Милен Арабаджиев (Велико Търново) и Венцислав Банчев (Ловеч)

Четвърти съдия – Никола Петров (Ловеч)

Делегат – Светослав Стефанов (Велико Търново)

 

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Георги Гинчев 

Асистенти – Недялко Матанов и Ренета Димитрова (тримата от Велико Търново) 

Четвърти съдия – Илия Семов (Габрово)

Делегат – Игор Бакьов (Велико Търново)

 

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Ивайло Благоев

Асистенти – Денис Христов и Ивайло Христов 

Четвърти съдия – Владимир Кирилов (четиримата от Плевен)

Делегат – Никола Атанасов (Велико Търново)

 

ЛОКОМОТИВ (Мездра) – ПЕЩЕРА (Галата)

Главен съдия – Николай Недков (Видин)

Асистенти – Николай Щирков (Видин) и Светослав Моллов (Плевен) 

Четвърти съдия – Даниел Иванов (Видин)

Делегат – Веселин Игнатов (Монтана)

 

ВИХЪР (Славяново) – БОТЕВ II (Враца)  отложен

 

Голмайстори

14 – Тихомир Кънев – Севлиево;

11 – Мариян Огнянов – Левски (Лом);

9 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Момчил Савов – Локомотив (Дряново), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

8 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг);

7Мирослав Маринов– Ботев II (Враца), Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Георги Колев – Локомотив (Дряново);

6 – Рангел Абушев – Левски (Лом), Лионел Матадос – Локомотив (Мездра), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Георги Стоянов – Дреновец;

5 – Йоан Петков – Вихър (Славяново), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Валдемар Стоянов – Локомотив (Мездра), Сонер Хюсеин, Преслав Антонов – Академик (Свищов);

4 – Георги Цеков – Левски (Лом), Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Константин Генков, Светослав Кръстев – Вихър (Славяново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Кристиян Тафраджийски – Партизан (Червен бряг), Стефан Гинчев – Павликени, Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй);

3 – Йордан Йорданов – Левски (Лом), Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров – Вихър (Славяново), Стивън Славков, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Йордан Петев Йорданов, Красен Славчев – Павликени, Тихомир Антонов, Ростислав Данчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Атанас Ингилизов, Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Преслав Петков – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски), Калоян Цветков – Дреновец, Альоша Илиев – Пещера (Галата), Десислав Атанасов – Първа атомна (Козлодуй), Васил Андреев, Алекс Згрипаров – Трявна, Александър Соколов – Бдин (Видин); 

2 – Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Александър Добчев – Ботев II (Враца), Павлин Иванов, Добрин Петров – Севлиево, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Николай Какамъков – Павликени, Калоян Тодоров, Димитър Димитров – Партизан (Червен бряг), Николай Иванов, Янислав Илиев, Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), Тодор Чирпанов – Локомотив (Дряново), Брайан Стоянов, Светослав Валериев Ангелов, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Мартин Колев – Академик (Свищов), Иван Филипов – Левски (Левски), Пламен Венелинов – Първа атомна (Козлодуй), Георги Илиев, Денил Селимински – Дреновец, Младен Русков, Александър Асенов, Румен Миков, Славей Младенов – Пещера (Галата), Александър Дамянов – Трявна, Янек Кирилов, Ангел Каишев – Бдин (Видин);

1 – Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Николай Банов, Ахмед Хикмет, Алекс Георгиев, Иван Пенев, Атанас Фиданин, Галин Стоянов – Севлиево, Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Десислав Русев, Станислав Иванов – Вихър (Славяново), Петър Ванков – Спартак (Плевен), Красен Трифонов, Цветомир Додуров – Павликени, Благовест Ботев, Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Любомир Иванов, Станислав Антонов, Милен Тонев – Партизан (Червен бряг), Мартин Иванов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Милен Василев, Мохамед Ал Карифа, Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Димитър Цонев, Матьо Гагов, Марио Балъков, Кристиян Иванов, Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Данаилов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Денис Димитров, Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Димитър Маймунков – Дреновец, Веселин Кърлиев, Георги Йорданов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Стойчо Стойков, Денис Николов – Бдин (Видин)

Автоголове

1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг), 

Митко Милчев – Партизан (срещу Севлиево)

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)

 

Временно класиране   

1. Левски (Лом)                             10   3   0   31:3   33

2. Ботев II (Враца)                         9   3   1   31:10   30

3. Севлиево (Севлиево)                 9   3   1   28:7   30

4. Вихър (Славяново)                    9   1   3   29:11   28

5. Спартак (Плевен)                      8   1   4   30:13   25

6. Янтра (Полски Тръмбеш)           7   3   3   22:14   24

7. Партизан (Червен бряг)             7   2   4   23:18   23

8. Павликени (Павликени)             6   3   4   14:11   21

9. Локомотив (Дряново)                6   0   7   32:32   18

10. Локомотив (Мездра)                 5   2   6   20:14   17

11. Академик (Свищов)                  5   0   8   17:23   15

12. Етър II (Велико Търново)          4   2   7   15:23   14

13. Дреновец (Дреновец)                3   3   7   17:30   12

14. Първа атомна (Козлодуй)         3   2   8   14:19   11

15. Левски (Левски)                        2   5   6   12:18   11

16. Пещера (Галата)                       3   2   8   20:36   11

17. Трявна (Трявна)                        1   2   10   8:33   5

18. Бдин (Видин)                            1   1   10   9:57   4

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Спортни новини		 Прочетена 226

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                  Бела тренира пет пъти преди мача с Велбъжд

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски (Лом) едноличен лидер на Северозапад след успех над Локо (Мездра)
                
                
                  Левски (Лом) едноличен лидер на Северозапад след успех над Локо (Мездра)

                 
                
              

              

                
                  
                  От Спартак (Плевен) възмутени: Защо изобщо участваме в шампионата?
                
                
                  От Спартак (Плевен) възмутени: Защо изобщо участваме в шампионата?

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Плевен) се подсили с двама нови бразилци
                
                
                  Спартак (Плевен) се подсили с двама нови бразилци

                 
                
              

              

                
                  
                  Пламен Иванов: Малко съм тъжен, че загубихме, но съм доволен от головете
                
                
                  Пламен Иванов: Малко съм тъжен, че загубихме, но съм доволен от головете

                 
                
              

              

                
                  
                  И новият треньор на Банско хвърли оставка
                
                
                  И новият треньор на Банско хвърли оставка

                 
                
              

              

                
                  
                  Розова долина отговори на Марица (Пд)
                
                
                  Розова долина отговори на Марица (Пд)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






За националния отбор на България или когато ...
15 октомври 2020

Поредна порция неуспешни мачове на националния отбор на България и старата полемика на нов глас - рестарт на футбола, тотална промяна, подмладяване, треньорът и играчите не стават. Общо взето това е картината в ...









							
							
						

						
						






Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за ...
04 ноември 2020

Футболният национал Здравко Димитров прие с усмивка поканата на Sportal.bg и отговори на нашите 40 въпроса със завидно чувство за хумор. Нападателят на „Левски” разкри коя е най-сексапилната жена в неговите ...









							
							
							
						


          

            

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                  Тежка катастрофа с автобус в Ботевградско, има загинали
                
                
                  Тежка катастрофа с автобус в Ботевградско, има загинали

                
              

              

                
                  3839 новозаразени с коронавирус у нас и още 58 починали за денонощие
                
                
                  3839 новозаразени с коронавирус у нас и още 58 починали за денонощие

                
              

              

                
                  Има ли наплив за антигенни тестове пред „Пирогов”?
                
                
                  Има ли наплив за антигенни тестове пред „Пирогов”?

                
              

              

                
                  Франция залови продавачи на фалшиви негативни тестове за коронавируса
                
                
                  Франция залови продавачи на фалшиви негативни тестове за коронавируса

                
              

              

                
                  Трети пореден дневен рекорд за новозаразени с коронавируса в САЩ
                
                
                  Трети пореден дневен рекорд за новозаразени с коронавируса в САЩ

                
              

              

                
                  Джо Байдън: Ще спечелим тази надпревара
                
                
                  Джо Байдън: Ще спечелим тази надпревара

                
              

              

                
                  Тръмп предупреди Байдън да не бърза да се обявява за победител
                
                
                  Тръмп предупреди Байдън да не бърза да се обявява за победител

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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