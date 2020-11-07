Дерби във Велико Търново, COVID-19 в Ботев (Враца) II, лидерска схватка в Севлиево

Непредсказуем регионален сблъсък на стадион „Ивайло“ днес дава началото на 14-ия кръг на Северозападната Трета лига. Дублиращият тим на Етър (Велико Търново) се нуждае от точки за да е на прилична дистанция от опашкарите. Павликени обаче трудно се предава. Останалите интригуващи двубои от първенството са утре с изключение на очакваният с огромен интерес мач Вихър (Славяново) - Ботев II (Враца). Причината – двама футболисти от състава на врачани са с положителни тестове за COVID-19.

Битката за върха е изключително оспорвана. Преди три дни Левски (Лом) спечели отложената си среща с Локомотив (Мездра) и оглави еднолично класирането. На три точки го следват втория състав на Ботев (Враца) и едноименния тим на град Севлиево, които са с абсолютно еднакви показатели.

Именно в Севлиево ще гостува Левски (Лом). Домакините ще разчитат на най-резултатния футболист до момента в първенството – Тихомир Кънев да донесе 10-ата победа. Нападателят обаче ще трябва да се справи с най-стабилната защита, допуснала едва 3 гола. Освен това селекцията на Благой Кръстанов все още не е победена от началото на сезона, а лидерът Мариян Огнянов играе все по-силно. Изключително важно за водача в класирането е дали ще се възстановят някои от четиримата контузени титуляри – Кристиян Григоров, Лъчезар Георгиев, Георги Цеков и Йордан Йорданов.

Интересно ще е и в Плевен, където Спартак излиза срещу Академик (Свищов). На теория селекцията на Красимир Бислимов е фаворит. В миналия кръг обаче отбора загуби заради контузии лидерите си Ивайло Раденцов и Иво Иванов. По традиция спартаковци винаги играят трудно срещу „студентите“, без значение какво е моментното състояние на съперниците и къде е двубоя. Освен това съставът на Боби Борисов идва в Плевен след три поредни победи.

Интрига със сигурност ще има и в Дряново, където Партизан (Червен бряг) гостува на Локомотив. Избранниците на Мартин Кръстев ще хвърлят всичко за трите точки. Играещият треньор Любомир Иванов обаче е доказал, че умее да мотивира отбора си за победа над всеки съперник в групата.

Освен на върха, кръга предлага и дербита в долната част на класирането.

Ще се утвърдят ли Бдин (Видин) и Трявна (Трявна) като абсолютни аутсайдери? Положителен отговор означава да загубят домакинствата си съответно срещу Левски (Левски) и Първа атомна (Козлодуй).

Ще е изненада, ако Янтра (Полски Тръмбеш) и Локо (Мездра) не повалят на собствен терен съответно Дреновец (Дреновец) и Пещера (Галата).

Северозападна Трета лига – XIV кръг

7 ноември 2020 г., събота, 14:30 часа:

ЕТЪР II (Велико Търново) – ПАВЛИКЕНИ (Павликени)

Главен съдия – Петър Кузев (Габрово)

Асистенти – Мартин Мачев (Плевен) и Ивайло Апостолов (Велико Търново)

Четвърти съдия – Севастиян Чавдаров (Габрово)

Делегат – Тони Вашков (Плевен)

8 ноември 2020 г., неделя, 14:30 часа:

БДИН (Видин) – ЛЕВСКИ (Левски)

Главен съдия – Николай Малджански (Монтана)

Асистенти – Димитър Стоянов и Славян Добрев

Четвърти съдия – Росен Гановски

Делегат – Бойч Бойчев (четиримата от Враца)

ТРЯВНА (Трявна) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)

Главен съдия – Стилян Колев (Велико Търново)

Асистенти – Михаил Денчев (Габрово) и Кристиян Минков (Велико Търново)

Четвърти съдия – Виктор Балевски (Габрово)

Делегат – Красимир Кандиларов (Велико Търново)

СПАРТАК (Плевен) – АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Александър Марков (Велико Търново)

Асистенти – Тихомир Маринов (Ловеч) и Йорданка Корчева (Велико Търново)

Четвърти съдия – Владимир Велев (Велико Търново)

Делегат – Георги Трендафилов (Габрово)

СЕВЛИЕВО (Севлиево) – ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Георги Давидов (Велико Търново)

Асистенти – Милен Арабаджиев (Велико Търново) и Венцислав Банчев (Ловеч)

Четвърти съдия – Никола Петров (Ловеч)

Делегат – Светослав Стефанов (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – ПАРТИЗАН (Червен бряг)

Главен съдия – Георги Гинчев

Асистенти – Недялко Матанов и Ренета Димитрова (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Илия Семов (Габрово)

Делегат – Игор Бакьов (Велико Търново)

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – ДРЕНОВЕЦ (Дреновец)

Главен съдия – Ивайло Благоев

Асистенти – Денис Христов и Ивайло Христов

Четвърти съдия – Владимир Кирилов (четиримата от Плевен)

Делегат – Никола Атанасов (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Мездра) – ПЕЩЕРА (Галата)

Главен съдия – Николай Недков (Видин)

Асистенти – Николай Щирков (Видин) и Светослав Моллов (Плевен)

Четвърти съдия – Даниел Иванов (Видин)

Делегат – Веселин Игнатов (Монтана)

ВИХЪР (Славяново) – БОТЕВ II (Враца) отложен

Голмайстори

14 – Тихомир Кънев – Севлиево;

11 – Мариян Огнянов – Левски (Лом);

9 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Момчил Савов – Локомотив (Дряново), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

8 – Виктор Василев – Ботев II (Враца), Ивайло Емилов Иванов – Спартак (Плевен), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг);

7 – Мирослав Маринов– Ботев II (Враца), Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Георги Колев – Локомотив (Дряново);

6 – Рангел Абушев – Левски (Лом), Лионел Матадос – Локомотив (Мездра), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Георги Стоянов – Дреновец;

5 – Йоан Петков – Вихър (Славяново), Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Валдемар Стоянов – Локомотив (Мездра), Сонер Хюсеин, Преслав Антонов – Академик (Свищов);

4 – Георги Цеков – Левски (Лом), Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Константин Генков, Светослав Кръстев – Вихър (Славяново), Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Кристиян Тафраджийски – Партизан (Червен бряг), Стефан Гинчев – Павликени, Николай Ганчев – Първа атомна (Козлодуй);

3 – Йордан Йорданов – Левски (Лом), Ремзи Неджип, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Цветан Петров – Вихър (Славяново), Стивън Славков, Ивайло Раденцов – Спартак (Плевен), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Йордан Петев Йорданов, Красен Славчев – Павликени, Тихомир Антонов, Ростислав Данчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Атанас Ингилизов, Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Преслав Петков – Академик (Свищов), Благовест Ленков, Евгени Систов – Левски (Левски), Калоян Цветков – Дреновец, Альоша Илиев – Пещера (Галата), Десислав Атанасов – Първа атомна (Козлодуй), Васил Андреев, Алекс Згрипаров – Трявна, Александър Соколов – Бдин (Видин);

2 – Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Александър Добчев – Ботев II (Враца), Павлин Иванов, Добрин Петров – Севлиево, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Иво Иванов, Александър Скорчев, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Николай Какамъков – Павликени, Калоян Тодоров, Димитър Димитров – Партизан (Червен бряг), Николай Иванов, Янислав Илиев, Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), Тодор Чирпанов – Локомотив (Дряново), Брайан Стоянов, Светослав Валериев Ангелов, Мартин Михайлов – Локомотив (Мездра), Мартин Колев – Академик (Свищов), Иван Филипов – Левски (Левски), Пламен Венелинов – Първа атомна (Козлодуй), Георги Илиев, Денил Селимински – Дреновец, Младен Русков, Александър Асенов, Румен Миков, Славей Младенов – Пещера (Галата), Александър Дамянов – Трявна, Янек Кирилов, Ангел Каишев – Бдин (Видин);

1 – Ивайло Орлинов, Гален Ненов – Левски (Лом), Николай Банов, Ахмед Хикмет, Алекс Георгиев, Иван Пенев, Атанас Фиданин, Галин Стоянов – Севлиево, Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов – Ботев II (Враца), Десислав Русев, Станислав Иванов – Вихър (Славяново), Петър Ванков – Спартак (Плевен), Красен Трифонов, Цветомир Додуров – Павликени, Благовест Ботев, Исмаил Мастънов, Александър Миланов – Янтра (Полски Тръмбеш), Любомир Иванов, Станислав Антонов, Милен Тонев – Партизан (Червен бряг), Мартин Иванов, Рачо Генков, Константин Йорданов – Локомотив (Дряново), Милен Василев, Мохамед Ал Карифа, Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Димитър Цонев, Матьо Гагов, Марио Балъков, Кристиян Иванов, Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Данаилов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Бориславов Иванов, Джанко Танев, Антонио Иванджиков, Траян Димитров – Левски (Левски), Денис Димитров, Станислав Белчев, Димитър Георгиев, Димитър Маймунков – Дреновец, Веселин Кърлиев, Георги Йорданов, Благовест Иванов, Георги Горанов, Антонио Йорданов – Първа атомна (Козлодуй), Стойчо Стойков, Денис Николов – Бдин (Видин)

Автоголове

1 – Цветомир Додуров – Павликени (срещу Партизан-Червен бряг),

Митко Милчев – Партизан (срещу Севлиево)

Пламен Ангелов – Академик (срещу Левски-Лом)

Временно класиране

1. Левски (Лом) 10 3 0 31:3 33

2. Ботев II (Враца) 9 3 1 31:10 30

3. Севлиево (Севлиево) 9 3 1 28:7 30

4. Вихър (Славяново) 9 1 3 29:11 28

5. Спартак (Плевен) 8 1 4 30:13 25

6. Янтра (Полски Тръмбеш) 7 3 3 22:14 24

7. Партизан (Червен бряг) 7 2 4 23:18 23

8. Павликени (Павликени) 6 3 4 14:11 21

9. Локомотив (Дряново) 6 0 7 32:32 18

10. Локомотив (Мездра) 5 2 6 20:14 17

11. Академик (Свищов) 5 0 8 17:23 15

12. Етър II (Велико Търново) 4 2 7 15:23 14

13. Дреновец (Дреновец) 3 3 7 17:30 12

14. Първа атомна (Козлодуй) 3 2 8 14:19 11

15. Левски (Левски) 2 5 6 12:18 11

16. Пещера (Галата) 3 2 8 20:36 11

17. Трявна (Трявна) 1 2 10 8:33 5

18. Бдин (Видин) 1 1 10 9:57 4