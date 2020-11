Братя Цоневи: Само 60 метра ни делят от мечтата

View this post on Instagram

60 метра ни делят от мечтата - отново да се завърнем на терена на "Георги Аспарухов". За тежкия ни период, през който преминаваме, защо решихме да се завърнем в "Левски" и какви емоции ни носи синята фланелка? На всички тези въпроси даваме отговор в неделя в предаването "120 минути" по БТВ. @btvsport

