Разочарованият Лазаров: Не е честно, но такъв е животът

Понякога наистина не мога да разбера защо се случват някои неща. Някак не ми звучи честно, защото не мисля, че някои неща идват заслужено, но такъв е животът. Преди няколко часа разбрах, че съм дал положителна проба за COVID-19 и макар да се чувствам в отлично състояние и да нямам абсолютно никаква симптоматика, заради протоколите на АТП и законите на Република България се налага да се оттегля от участие на тазгодишното издание на "София Оупън". Това е нещо, което ще ми отнеме дълго време да преглътна, защото съм се борил изключително много, за да стигна до него. Турнирът на АТП в България винаги е бил мечта и цел за мен. Миналата година изживях едни от най-хубавите моменти в своята кариера именно на "София Оупън" и чаках с нетърпение отново да играя, но за съжаление тази година няма да имам този шанс. Искам да се извиня от сърце на всички фенове и на семейството си. Благодаря на всички за хубавите пожелания, това е рожден ден, който със сигурност няма да забравя... #23 • Sometimes life is just playing games with us. Sometimes I just don’t understand why some things are happening and sometimes I just can’t take some s**t anymore. I just found out that I tested positive for Covid 19 today on the ATP 250 in Sofia...With this I will miss the chance to play one of my favorite tournaments of the year, a place where i’ve had amazing memories over the years and honestly I still can’t believe why and how this happened. I want to apologize from the bottom of my heart to all the fans, my family and the people who’ve been in contact with me the last couple of days. I don’t want to see or hear anyone for the next two weeks, i will need some time to overcome the situation, because for now it still feels like a sick joke. And by the way thank you all for the birthday wishes, it’s a birthday I will never forget... #23

