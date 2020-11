Моуриньо притеснен за Гарет Бейл

"Той е футболист, който имаше достатъчно проблеми в миналото. И работи толкова много, заедно работихме толкова много, за да лъде отново онзи играч, който всички харесват. Надявам се, че в националния отбор на Уелс ще бъдат внимателни и няма да разрушат труда, който вложихме в предишните няколко месеца", заяви Моуриньо.

Mourinho decries Arsenal coach involvement as Gareth Bale called up for Wales: https://t.co/nDfm1M4qsJ