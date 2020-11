Валентино Роси даде втори отрицателен PCR тест

Валентино Роси (Yamaha) ще бъде допуснат до участие в оставащата част от уикенда за Гран При на Европа в MotoGP, след като резултатът от неговия втори PCR тест бе отрицателен.

Доктора пропусна последните два състезателни уикенд на „Моторланд Арагон“ заради положително проба за коронавирус. След това той се изолира в дома си в Италия, къде даде още една положителна проба за COVID-19, която постави под съмнение неговото участие в ГП на Европа тази седмица.

There he is!!!! @ValeYellow46's second PCR test came back negative. He is back in our pit box and will be riding tomorrow! #MonsterYamaha | #MotoGP | #EuropeanGP pic.twitter.com/rwtIVf4oiQ