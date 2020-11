НБА Минесота следи ситуацията с голямата звезда на Финикс 06 ноември 2020 | 17:49 - Обновена Прочетена 212 0



копирано





#Timberwolves are keeping an eye on the relationship between Devin Booker and the #Suns in their pursuit of a third star.https://t.co/BnCsi49NY0 — Timberwolves Nation (@TWolvesNationCP) November 5, 2020 Репортерът на "The Athletic" Шамс Чарания разкрива, че интересът от страна на Минесота към Букър датира от няколко месеца, но поне за момента "слънцата" не смятат да се разделят с най-добрия си играч. Минесота разполага с избор №1 в Драфт 2020, който може да бъде използван като част от евентуална размяна за лидера на Финикс.



През миналия сезон 24-годишният гард на Сънс регистрира средни показатели от 26.6 точки, 4.2 борби и 6.5 асистенции, а отборът му се превърна в най-голямата изненада през лятото. "Слънцата" записаха 8 победи от 8 мача в "балона" в Орландо, но дори това не им стигна да се класират за плейофите. Ръководството на Минесота Тимбъруулвс продължава да се надява отношенията между Девин Букър и Финикс Сънс да се развалят. "Горските вълци" искат да осигурят допълнително подкрепление на лидерите си - Карл-Антъни Таунс и Ди'Анжело Ръсел, като привлекат трета звезда в състава.Репортерът на "The Athletic" Шамс Чарания разкрива, че интересът от страна на Минесота към Букър датира от няколко месеца, но поне за момента "слънцата" не смятат да се разделят с най-добрия си играч. Минесота разполага с избор №1 в Драфт 2020, който може да бъде използван като част от евентуална размяна за лидера на Финикс.През миналия сезон 24-годишният гард на Сънс регистрира средни показатели от 26.6 точки, 4.2 борби и 6.5 асистенции, а отборът му се превърна в най-голямата изненада през лятото. "Слънцата" записаха 8 победи от 8 мача в "балона" в Орландо, но дори това не им стигна да се класират за плейофите. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 212

1