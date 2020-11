Милър остана лидер и след втората тренировка на "Рикардо Тормо"

Джак Милър (Pramac Ducati) бе най-бързи и във втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Европа в клас MotoGP. Австралиецът постави време от 1:32.528, като по този начин остана на 0.092 пред Алейш Еспаргаро (Aprilia), който завърши на изненадваща втора позиция. Трети във вторите 45 минути за подготовка преди първия от два поредни състезателни уикенда на „Рикардо Тормо“ бе Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), който остана на 0.276 от времето на Милър.

All change at the end of FP2! @jackmilleraus leaps from 17th to 1st, topping his second session of the day ahead of @AleixEspargaro! #EuropeanGP pic.twitter.com/BromGkt4kl — MotoGP™ (@MotoGP) November 6, 2020

Освен първите трима, право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация към момента имат Такааки Накагами (LCR Honda), Пол Еспаргаро (KTM), Алекс Ринс (Suzuki), Брад Биндър (KTM), Андреа Довициозо (Ducati), Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) и Жоан Мир (Suzuki). Те извадиха наистина голям късмет, тъй като прогнозата за утрешната трета тренировка, която определя финалното разпределение на местата в топ десет не гарантира нейното провеждане на сух асфалт, което няма да позволи на пилотите останали зад десетото място днес да подобрят своите резултати.

A huge blow to @mvkoficial12's championship hopes!



Due to using an extra engine beyond his allocation, the @YamahaMotoGP rider will start Sunday's race from pit-lane! #EuropeanGP pic.twitter.com/V5ZBlK95ur — MotoGP™ (@MotoGP) November 6, 2020

А голямата новина от втората тренировка днес бе, че Маверик Винялес (Yamaha) ще стартира неделната надпревара от пит лейна, тъй като той използва своя шести двигател през сезона, с което надвиши лимита от пет. Испанецът се намира на 11-та позиция след първия ден на испанското трасе, като разликата между него и десетия Мир е само 0.005.

@jackmilleraus tops FP2 with all six manufacturers in the top six!



A mixed day for the title contenders, with @FabioQ20 and @JoanMirOfficial scraping into the top ten! #EuropeanGP pic.twitter.com/NCCqm4XQe9 — MotoGP™ (@MotoGP) November 6, 2020

Утрешната третата свободна тренировка преди Гран При на Европа стартира в 11:55 часа българско време.