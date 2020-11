Англия Член на кралското семейство на Абу Даби ще закупи Дарби Каунти 06 ноември 2020 | 16:24 Прочетена 191 0



копирано

Предложението Дарби Каунти да стане собственост на члена на кралското семейство на Абу Даби шейх Халед бин Зайед Ал Неян е одобрено от английската футболна лига, съобщиха от английския клуб. Сделката е договорена принципно след разговори, проведени между собственика на Дерби Мел Морис с "Derventio Holdings Limited", която се контролира от "Bin Zayed International LLC" на шейх Халед.



Преди известно време шейх Халед е направил оферти за закупуване на клубовете от Висшата лига Ливърпул и Нюкасъл Юнайтед, които не са били одобрени, съобщават британските медии.



В изявлението Дарби Каунти уточнява, че сделката е получила зелена светлина за продължаване и "се очаква да приключи много скоро".



Дарби Каунти е на предпоследно място в класирането на Чемпиъншип след шест мача без победа, а мениджър на тима е Филип Коку. Холандецът няма да бъде на пейката за мача с Барнзли в събота, тъй като той и Морис се самоизолираха, след като изпълнителният директор на клуба Стивън Пиърс даде положителен тест за Ковид-19. Derby County have issued a Club Statement regarding Owner and Executive Chairman Mel Morris CBE's discussions with Derventio Holdings (UK) Limited in relation to taking over the ownership of the club.



— Derby County (@dcfcofficial) November 6, 2020 Derby County have issued a Club Statement regarding Owner and Executive Chairman Mel Morris CBE's discussions with Derventio Holdings (UK) Limited in relation to taking over the ownership of the club.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 191

1