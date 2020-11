Снукър Голям спор между Рони О'Съливан и Марк Алън беляза "Шампион на шампионите" 06 ноември 2020 | 14:05 Прочетена 193 0



Марк Алън елиминира Рони О'Съливан по пътя си към полуфиналите на "Шампион на шампионите" с победа 6:3, която беше белязана от спор между двамата по време на оказалия се последен девети фрейм.

pic.twitter.com/e9S0UM8JlC — Out Of Context Snooker (@OOCSnooker) November 5, 2020 Ракетата очевидно беше раздразнен, че съперникът му не си сяда на стола, докато той изпълнява удари и го обвини, че го разсейва с движения, когато е в линията на погледа му. Пистолета, естествено, се оправда, че не е правил нищо съзнателно и че няма защо да се стига до сериозни разправии.

Interesting this, Mark has no reason to stand there and should just go back to his seat. I don’t think there was much in it and still think Ronnie overreacted. But it definitely wasn’t over nothing pic.twitter.com/T81yqAoFpj — Out Of Context Snooker (@OOCSnooker) November 6, 2020 "Според мен Рони си внушава някакви неща. Бавеше се страшно много по време на ударите, за някои изпълнения мислеше по 2 минути, преди да реши да ме върне на масата. Може би си търсеше извинение за загубата. Пълна лудост е да ме обвинява в разсейване. Дори реферът ме подкрепи. Нямаше начин да му отстъпя. Той е страхотен играч, но понякога се излага с изказванията си и действията си. Аз бях правият в случая", коментира Алън.

This was "the final straw". Overreacted most certainly. But when behind things put you off. pic.twitter.com/XTvJUI6whs — Mick (@MickCarni) November 6, 2020 "Когато някой постоянно стои пред теб, докато изпълняваш удари, и се движи, това си е разсейване. Може би прекалявам, но такива тактики ползваме в снукър клубовете, когато сме аматьори и се опитваме да влезем в главата на опонента. Когато правиш такива неща срещу мен, ще ти го кажа в лицето, няма да го подмина. А той продължи да го прави, така че реших да му кажа. Иначе заслужаваше да победи. Но неговото поведение е причината да мисля толкова много преди някои удари, исках да му подскажа, че трябва да си седне на стола. Още тогава мислех да му кажа, но сметнах, че ще схване намека. Той не го схвана и затова му казах. Той беше по-добрият играч тази вечер и заслужено победи, но понякога трябва да казваш нещата в лицето", заяви Рони.





"Ronnie just tries to bully people out there, I wasn't having any of it."



Mark Allen on his bust up with Ronnie O'Sullivan#ChampOfChamps #ITVSnooker pic.twitter.com/pXhmOnWtku — ITV Sport (@ITVSport) November 5, 2020 Алън поведе в резултата с брейк от 78 точки, а О'Съливан изравни с поредица от 79, след което дръпна чрез серия от 91. Пистолета изравни със сенчъри от 102, а Рони направи 3:2, за да последва доста добър опит за максимален брейк от страна на Алън. Той вкара 13 червени и 13 черни, но сбърка по предпоследната червена за среден джоб и спря на 104. Все пак, Пистолета спечели оставащите фреймове, за да си осигури победата. Алън ще се изправи срещу Джъд Тръмп на полуфиналите в събота, а днешният сблъсък от 21 часа е между Нийл Робъртсън и Марк Селби.

