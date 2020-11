Любимец на Хардън и Уестбрук отново в щаба на Рокетс

Джон Лукас се завръща на пейката на Хюстън, след като се съгласи да се присъедини към щаба на новия страши треньор на Рокетс Стивън Сайлас, съобщават американските медии. При бившия треньор Майк Д'Антони Лукас беше директор по програмата за развитие на играчи в Хюстън четири години. 66-годишният специалист има добри взаимоотношения със звездите Джеймс Хардън и Ръсел Уестбрук, което е повлияло на назначението му в новия щаб на Сайлъс.

John Lucas has agreed to a deal to join new Rockets coach Stephen Silas on his coaching staff, sources tell @espn_macmahon and me. Lucas had been in a player development role under Mike D'Antoni.