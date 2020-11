Милър спечели мократа първа тренировка за ГП на Европа в MotoGP

Джак Милър (Pramac Ducati) бе най-бърз в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Европа в клас MotoGP. Австралиецът записа 1:42.063 на изсъхващата „Рикардо Тормо“, с което остана на 0.467 пред победителя в Гран При на Теруел преди две седмици Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT).

Тройката в откриващите 45 минути в първия от два поредни състезателни уикенда край Валенсия без запълнена от Щефан Брадъл (Repsol Honda), който завърши на 0.503 от първото място. Германецът и през този уикенд замества контузения Марк Маркес, който е напълно възможно да пропусне всички стартове до края на кампанията.

What an experience this is for @garrettgerloff!



The American is impressing so far, running a superb 12th! #EuropeanGP pic.twitter.com/XzntzcfjEQ — MotoGP™ (@MotoGP) November 6, 2020

Зад Брадъл се нареди Йоан Зарко (Avintia Ducati), който обаче се възползва от изсъхването на трасето в течение на сесията и записа своето време в по-късен етап спрямо своите съперници.

Зад французина останалите места в първата десетка след първата тренировка заемат Алекс Маркес (Repsol Honda), Данило Петручи (Ducati), Пол Еспаргаро (KTM), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Андреа Довициозо (Ducati) и Маверик Винялес (Yamaha).

Лидерът в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki) остана едва 17-ти в откриващата уикенда сесия, докато неговият основен преследвач Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) бе последен 21-ви, след като през цялата сесия френският състезател изпитваше проблеми със сцеплението на своя мотоциклет. Добрата новина за него е очакваното подобрение в атмосферните условия до края на уикенда, което трябва да му помогне да се върне в битката за титлата, в която изостава с 14 точки спрямо Мир.

Troubles in the wet for @FabioQ20!



The @sepangracing rider is at the bottom of the leaderboard and shows his frustration! #EuropeanGP pic.twitter.com/x69pmH4GoJ — MotoGP™ (@MotoGP) November 6, 2020

Валентино Роси (Yamaha), който прекара COVID-19 няма да вземе участие през днешния ден на „Рикардо Тормо“, тъй като все още се чака резултатът от неговия втори PCR тест. Той трябва да е готов до днес вечерта и ако е отрицателен Доктора ще бъде допуснат до участие през следващите два дни. А докато деветкратният световен шампион изчаква своя резултата, неговото място е заето от американеца Гарет Герлоф, който остана 16-ти в първата тренировка.

Втората подготвителна сесия преди Гран При на Европа стартира в 15:30 часа българско време.