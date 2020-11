Бокс Уайлдър отряза Мейуедър: Това е фалшива любов 06 ноември 2020 | 12:16 Прочетена 286 0



View this post on Instagram A post shared by Deontay Wilder (@bronzebomber) on Jun 8, 2019 at 9:54pm PDT “Работата е там, че Флойд винаги е залагал срещу мен, без значение с кого съм се бил. Дори не искам да го коментирам. Не се нуждая от никого. Стигнах дотук. Защо трябва да променям нещо? Разбира се, ние трябва да намерим заместник на Марк и вие скоро ще разберете кой ще е той. Но никой не се е свързвал с мен”, заяви Уайлдър.

"Всичко това е заради публичността. Когато видя хората да постъпват така, това е заради публичността. Благодарен съм на Мейуедър за предложението, но не, благодаря. Не усещам никаква любов от този човек. Действията му не показват това. Това е фалшива любов за мен, но самия той го знае. Той не може да ме погледне в очите и да ми каже, че го е грижа за мен и иска да ме види как успявам. Той не може да ме погледне в очите и да бъде искрен, защото бих го усетил. Той не може да го направи, защото знае, че това не е истина. Не е. Всичко това е заради публичността", добави Бронзовия бомбардировач. Бившият шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър не иска никаква помощ от Флойд Мейуедър. Бившият световен шампион в пет теглови категории заяви вчера, че е готов да помогне на Бронзовия бомбардировач да се подготви за третия двубой срещу настоящия носител на пояса Тайсън Фюри. След унизителната загуба от Фюри с нокаут през февруари Уайлдър направи много промени в своя лагер и уволни дългогодишния си треньор Марк Бреланд. Той обаче не иска Мейуедър за го тренира и смята предложението му за "фалшива любов".



