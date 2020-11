Играчите се съгласиха: Новият сезон в НБА започва преди Коледа

Ръководството на НБА най-сетне успя да постигне разбирателство със своите баскетболисти за началната дата на следващия сезон. След проведени преговори между Лигата и Асоциацията на играчите стана ясно, че сезон 2020/21 ще започне на 22 декември със съкратена програма от 72 двубоя, като вече остава единствено да се финализират детайлите около началото на следващата кампания, съобщава ESPN. Както е известно, звездите от НБА настояваха новият сезон да стартира на 18 януари, но това щеше да донесе финансови загуби на Лигата от порядъка на близо един милиард.

The NBPA player rep vote has completed, approving a December 22 start/72-game regular season, source tells ESPN. Next up: NBA/NBPA finishes financial terms on amended CBA, which will take into next week. Expect trade moratorium to be lifted shortly prior to Nov. 18 Draft.