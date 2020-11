Лека атлетика Кевин Майер издаде книга 06 ноември 2020 | 09:33 Прочетена 41 0



Световният шампион в десетобоя от Лондон 2017 Кевин Майер се пусна в писателското поприще. Французинът издаде автобиографична книга, озаглавена "Моите десет заповеди". Кевин Майер е световен рекордьор в десетобоя, след като през 2018 година подобри върховото постижение на Аштън Ийтън. Сребърен медалист в десетобоя от олимпийските игри в Рио 2016. Световен шампион от Лондон 2017. Сребърен медалист от европейското в Цюрих 2014. Европейски шампион в зала на седмобой от Белград 2017, сребърен медалист от Гьотеборг-2013. Световен шампион за юноши старша в десетобоя от Монктон 2010. Световен шампион за юноши младша в осмобоя от Брикстен 2009. Като малък не може да си избере дисциплина, на която да се посвети, и затова започва да ги тренира комбинирано. View this post on Instagram A post shared by Mayer Kevin (@mayer.deca) on Oct 15, 2020 at 10:54am PDT

Върви последователно по пътя към успеха, макар на два пъти да е преглъщал и разочарованието. Принуден е да се оттегли от Световното първенство в Пекин 2015 година и от Световното в зала в Портланд 2016 заради травми. А на Световното в Москва 2013, макар че подобрява тогавашния си личен рекорд, остава на крачка от медалите – четвърти. Сребърният медал от Рио е първият за Франция в десетобоя от 1948 година насам. Името и фамилията му не звучат като френски, а по-скоро като германски, защото той е роден в областта Лорейн в северна Франция, която граничи с Германия. Така че Кевин Майер, макар и само на 28 години (роден е на 10 февруари 1998 г.), има какво да разкаже.



