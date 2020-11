Анадолу Ефес не се даде на Макаби дори без Ларкин и Дънстън

Отборът на Анадолу Ефес се измъкна по чудо при домакинството си на Макаби (Тел Авив). Съставът на Ергин Атаман, който днес трябваше да се справя без звездата Шейн Ларкин и дефанзивния специалист Брайънт Дънстън, надви трудно израелския тим с 91:89 (22:24, 27:26, 18:24, 24:17) в двубой от седмия кръг на Евролигата.

What a game!@AnadoluEfesSK gets the win! pic.twitter.com/A2SeHluJYe