Без Хачанов и Андерсън на Sofia Open, но суперталант и "палач" на Джокович се включват в основната схема

Sofia update:

OUT: Khachanov, Ruud, Fritz, Anderson, Kecmanovic, 1 SE spot

IN: Sonego, Millman, Ramos-Vinolas, Sinner, Fucsovics, Gasquet

Next: Andujar — Entry List Updates (@EntryLists) November 5, 2020 Sofia Qualifying update:

OUT: Sinner, Fucsovics (both main draw), Vesely, J. Sousa

IN: Donskoy, Daniel, Kovalik, Ivashka

Next: Stebe — Other List Updates (@OtherLists) November 5, 2020 Добрата новина е, че в основната схема на Sofia Open ще се включи едно от най-интригуващите имена в последната година и още повече след рестарта на сезона - Яник Зинер. 19-годишният италианец бележи страхотен прогрес в последните месеци и неслучайно е смятан за един от най-големите млади таланти в световния тенис. Друг интересен играч, който ще дойде в София, е пак италианец - Лоренцо Сонего. Сънародникът на Зинер нашумя съвсем наскоро, след като шокира световния №1 Новак Джокович с 6:2, 6:1 на 1/4-финалите във Виена и впоследствие достигна до финала, където преклони глава пред намиращия се в супер форма руснак Андрей Рубльов. Трябва да се отбележи, че Сонего беше "щастлив губещ" от квалификациите в австрийската столица. Освен Зинер и Сонего, като нови имена в основната схема в София се появяват един от най-талантливите френски тенисисти в последните 15-ина години Ришар Гаске, австралиецът Джон Милман, коравият унгарец Мартон Фучович и испанецът Алберт Рамос-Виньолас. Сред резервите пък е испанецът Пабло Андухар.



Официално: Трима българи в основната схема на Sofia Open, Григор не е сред тях

Вече стана ясно, че поради различни причини Sofia Open ще мине без участието на Гаел Монфис (Франция), Фабио Фонини (Италия) и Кей Нишикори (Япония). В родната столица обаче се очаква да се появят младият френски талант Юго Юмбер и хърватинът Марин Чилич, който през 2014 година спечели US Open, а освен това има и финал на "Уимбълдън" и Australian Open. Тук трябва да добавим, че не е изключено в последния момент от участие в София да се откаже аржентинецът Диего Шварцман, който е много близо до това да си гарантира място на Финалния турнир в Лондон, започващ непосредствено след края на Sofia Open. Шварцман, който вече е на 1/4-финал на "Мастърс"-а в Париж и утре отново ще излезе на корта, може да прецени, че ще му е по-добре да запази силите си за престижната надпревара в Лондон.



Алекс де Минор на български към феновете в София: Чакам ви! (видео)

Официално: Трима българи в основната схема на Sofia Open, Григор не е сред тях

Междувременно, днес стана окончателно ясно, че Григор Димитров няма дасе възползва от възможността да вземе "уайлд кард" за Sofia Open, тъй като има травма в момента. Все пак в основната схема ще видим други трима българи - Димитър Кузманов, Александър Лазаров и Адриан Андреев.

1