Още един български треньор в Прометей

View this post on Instagram

У головного тренера СК «Прометей» Івана Петкова з’явився помічник, з яким він раніше працював у себе на батьківщині. До кам’янського колективу приєднався Ніколай Нікодімов. Болгарський фахівець прибув в запорізький аеропорт вчора, 3 листопада, де його зустріли представники клубу. Після цього вони вирушили в Кам’янське на вечірнє тренування «червоно-білих».

A post shared by СК "Прометей" (@prometey_sc) on Nov 4, 2020 at 6:16am PST