Двама заразени в Тренто, отложиха мача с Модена

Cari Amici, come avrete letto sulle maggiori testate pallavolistiche ho contratto infezione da COVID 19.

Sono in isolamento domiciliare già da giorni, ma sto bene e non ho alcun sintomo. Mi terrò in forma allenandomi a casa...https://t.co/Zy8VS1jf4f@trentinovolley pic.twitter.com/y49f7WvfQj