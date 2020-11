Виктор Йосифов победи Николай Пенчев в "българското" дерби на Полша

View this post on Instagram

Nieco inaczej wyobraalimy sobie ten mecz. Mimo wielkiej walki przegrywamy z @cerrad_enea_czarni_radom 1:3 (25:16, 25:27, 22:25, 25:19) #Miedziowi #CuprumLubin #PlusLiga #sezon2020/2021 #KGHM #siatkówka #volleyball

